AUZEL’LA CULTURE 2021 Place Marc Renard, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Auzelles.

AUZEL’LA CULTURE 2021

Place Marc Renard, le vendredi 30 juillet à 20:00

**20h00 : Concert de guitare classique** par la classe du Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers-La Courneuve de Tiana Chagnot Église Saint Blaise – Entrée gratuite au chapeau. **21h30 : Théâtre « Leonardo était un comique »** par la compagnie La Sensible. Place de l’église en extérieur La SENSiBLE imagine Léonard de Vinci comme le personnage d’un conte comique, depuis sa naissance dans le petit village de Vinci, au cœur de la Renaissance italienne, jusqu’à sa mort à la cour du roi François 1er en France. Le spectacle explore, entre comique et poésie, ses grands projets : créations et recherches (La Joconde, L’homme qui vole, ses machines incroyables et ses études anatomiques), ses fantaisies, ses relations affectives et professionnelles, dévoilant ainsi l’humanité de ce génie dans ses doutes, ses échecs, ses réussites, ses colères et ses joies… Une malle transformable s’ouvre et découvre des décors miniatures, une cinématique, elle se convertit en bar ou table de travail. Le spectacle mêle théâtre d’objet, jeu masqué et art du clown. **Réservation recommandée**

Entrée 6 €. Gratuit pour les – de 12 ans.

Soirée musicale et théâtrale

Place Marc Renard auzelles Auzelles Malintrat Puy-de-Dôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-30T20:00:00 2021-07-30T23:30:00