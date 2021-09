Roubaix Archives Nationales du Monde du Travail Nord, Roubaix Aux Archives , travaille ton vitrail Archives Nationales du Monde du Travail Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Aux Archives , travaille ton vitrail Archives Nationales du Monde du Travail, 8 décembre 2021, Roubaix. Aux Archives , travaille ton vitrail

Archives Nationales du Monde du Travail, le mercredi 8 décembre à 15:00

Après une découverte de la technique du vitrail et du fonds Bony, maître-verrier ayant collaboré avec le peintre Matisse, les jeunes créent une composition où formes géométriques de papier, couleurs et collage s’associent pour donner un effet vitrail. A partir de 6 ans 12 enfants maximum

Gratuit

Atelier Enfants Ville d’Art et d’Histoire Archives Nationales du Monde du Travail 78 boulevard du Général Leclerc Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T15:00:00 2021-12-08T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Archives Nationales du Monde du Travail Adresse 78 boulevard du Général Leclerc Ville Roubaix lieuville Archives Nationales du Monde du Travail Roubaix