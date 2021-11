Toulouse AUTRUCHE Haute-Garonne, Toulouse RUE DES TAMARIS AUTRUCHE Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

RUE DES TAMARIS AUTRUCHE, 27 novembre 2021 20:30, Toulouse. AUTRUCHE.

Samedi 27 novembre, 20h30 RUE DES TAMARIS * Rue des Tamaris présente une collaboration entre Jessica Valverde (chant,

caisse claire) et les frères Gazel (chant, guitare, contrebasse) ; le trio tend à rassembler des

esthétiques autant actuelles que passées. https://www.facebook.com/RuedesTamaris/?hc_ref=ART6wEZVeKkgFK5kdmH_4kpxZul6KHxTlPH3jBlsEogX2cBav3uFqVHNLGMHLNOqRyY&ref=nf_target&__tn__=kC-R https://www.instagram.com/rue_des_tamaris/?hl=fr *

samedi 27 novembre – 20h30 à 23h30

* AUTRUCHE 1 rue André Mercadier, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Crédits :

Détails Heure : 20:30 - 23:30 Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu AUTRUCHE Adresse 1 rue André Mercadier, 31000 Toulouse Ville Toulouse lieuville AUTRUCHE Toulouse