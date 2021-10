Autour du Fil Auxerre, 2 novembre 2021, Auxerre.

Autour du Fil 2021-11-02 14:30:00 – 2021-11-21 18:30:00 Espace Mouv’Art 2 Rue de l’Yonne

EUR Avec 10 artistes et 10 profils différents (tissages, tricots, broderies, feutres, vêtements imaginaires…).

On découvre la seconde vie et les déclinaisons réalisées avec la matière textile et les fils de métal. Des impressions en 3D s’ajoutent à ces variations.

Stéphanie Bodin, Alain Fontaine, Florence Mercier, Fanny Mandonnet, Sylvie Nau, Marie Martine Saule, Marie-Thérèse Tremblay, François Fildier, Claire Guillaumet.

secretariat@mouvart-enbourgogne.fr http://www.mouvart-enbourgogne.fr/

