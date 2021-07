Orléans Centre Charles Péguy Loiret, Orléans Autour de l’exposition « Pionnières (1871-1914) » Centre Charles Péguy Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Autour de l'exposition « Pionnières (1871-1914) » Centre Charles Péguy, 18 septembre 2021, Orléans.

le samedi 18 septembre à Centre Charles Péguy

Lors de la préparation d’une exposition, on doit faire des choix et laisser parfois à contrecœur des documents en réserve. A l’occasion des Journées du patrimoine, la commissaire de l’exposition Pionnières (1871-1914) propose de remettre en lumière ces documents qui n’ont pas pu être dévoilés au public. A partir de 12 ans Durée : 1h (Réservation conseillée : 02 38 53 20 23) En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil).

Centre Charles Péguy 11, rue du Tabour 45000 Orléans

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

