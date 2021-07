Autour de l’exposition Abeilles Saint-Jean-Pied-de-Port, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Autour de l’exposition Abeilles 2021-07-19 – 2021-07-19 Place de la gare Médiathèque

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

10h30 et 14h30 ateliers animés par des apiculteurs. Autour de cette exposition, une apicultrice Sylvie Saint Pé présentera son métier, le matériel d’apiculture (ruche pédagogique, en fumoir, etc.), l’abeille noire, et animera avec un jeu sur les abeilles. L’animation se terminera avec une dégustation de sept types de miel différents. Inscription obligatoire places limitées.

+33 5 59 37 34 76

Garazi eta Baigorri Médiathèque

