Autour de l’aquarelle … Lescar, 24 mai 2022, Lescar.

Autour de l’aquarelle … Salle des fêtes Allée des Près Lescar

2022-05-24 12:00:00 – 2022-05-26 19:00:00 Salle des fêtes Allée des Près

Lescar Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Association Art et Environnement nAtelier découverte et initiation avec les conseils de Cécile Van Espen, aquarelliste. nRencontre avec d’autres aquarellistes du Parc du château de Pau, du Parc de la MJC Berlioz, de Montardon, des Coteaux de Jurançon. Présentation de leurs ouvrages et dédicaces. nVente de petite carteries et aquarelles originales.

+33 6 84 85 97 86

art et environnement

