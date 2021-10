AUTOMNE MUSICAL – CONCERT DE ALKABAYA Tiercé, 3 décembre 2021, Tiercé.

AUTOMNE MUSICAL – CONCERT DE ALKABAYA 2021-12-03 – 2021-12-03

Tiercé Maine-et-Loire Tiercé

EUR 12 14 Festival « Automne musical », première édition, à la salle du PAX.

La programmation est un report du Printemps Musical.

L’Automne Musical est une invitation aux voyages et à la découverte de nouvelles cultures, il permet d’éveiller la curiosité de tous les publics. Ce festival est le temps fort de la vie culturelle Tiercéenne. La variété des concerts et la proximité avec les artistes attirent un public de plus en plus nombreux chaque année, habituellement au printemps. L’Automne Musical a conservé la devise « 4 Dates 4 Ambiances ! »

Vendredi 3 décembre à 20h30 : Concert de musiques du groupe Alkabaya. Des paroles qui ont du sens, du peps, une musique toujours aussi énergique et chaleureuse… mais aussi plus actuelle en flirtant avec le monde des musiques amplifiées. Une chose est certaine, le plaisir de ces musiciens à jouer ensemble est communicatif ! Chez Alkabaya, sincérité et générosité sont de mise !

Tarifs : 12€ en prévente et 14€ sur place.

Musique énergique et chaleureuse !

culture@mairietierce.fr

Festival « Automne musical », première édition, à la salle du PAX.

La programmation est un report du Printemps Musical.

L’Automne Musical est une invitation aux voyages et à la découverte de nouvelles cultures, il permet d’éveiller la curiosité de tous les publics. Ce festival est le temps fort de la vie culturelle Tiercéenne. La variété des concerts et la proximité avec les artistes attirent un public de plus en plus nombreux chaque année, habituellement au printemps. L’Automne Musical a conservé la devise « 4 Dates 4 Ambiances ! »

Vendredi 3 décembre à 20h30 : Concert de musiques du groupe Alkabaya. Des paroles qui ont du sens, du peps, une musique toujours aussi énergique et chaleureuse… mais aussi plus actuelle en flirtant avec le monde des musiques amplifiées. Une chose est certaine, le plaisir de ces musiciens à jouer ensemble est communicatif ! Chez Alkabaya, sincérité et générosité sont de mise !

Tarifs : 12€ en prévente et 14€ sur place.

dernière mise à jour : 2021-10-15 par