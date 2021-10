Sermamagny Sermamagny Sermamagny, Territoire de Belfort Auroville, la cité utopique Sermamagny Sermamagny Catégories d’évènement: Sermamagny

Territoire de Belfort

Auroville, la cité utopique Sermamagny, 14 novembre 2021, Sermamagny. Auroville, la cité utopique 2021-11-14 – 2021-11-14

Sermamagny Territoire-de-Belfort Sermamagny EUR Depuis cinquante ans, Auroville, une cité internationale située en Inde à quelques kilomètres au Sud de Pondichéry, fait ce que beaucoup de villes ont tenté et peu ont réussi : construire au jour le jour une cité idéale où mieux vivre ensemble, quelles que soient les différences sociales,culturelles ou religieuses. Rêvée en 1968, au moment des grands élans sociaux, elle a réussi à perdurer. Quelles en sont les raisons ?

Séance en présence du réalisateur Frédéric Cebron, ainsi que de Francine Fink,Nadia Loury et Françoise Muller de l’association Auroville France. Réservation en ligne Depuis cinquante ans, Auroville, une cité internationale située en Inde à quelques kilomètres au Sud de Pondichéry, fait ce que beaucoup de villes ont tenté et peu ont réussi : construire au jour le jour une cité idéale où mieux vivre ensemble, quelles que soient les différences sociales,culturelles ou religieuses. Rêvée en 1968, au moment des grands élans sociaux, elle a réussi à perdurer. Quelles en sont les raisons ?

Séance en présence du réalisateur Frédéric Cebron, ainsi que de Francine Fink,Nadia Loury et Françoise Muller de l’association Auroville France. Réservation en ligne dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Sermamagny, Territoire de Belfort Autres Lieu Sermamagny Adresse Ville Sermamagny lieuville 47.69107#6.83592