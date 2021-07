Auray Librairie Vent de soleil Auray, Morbihan En dédicace : Gaëlle Guevel, auteure de romans policiers. Librairie Vent de soleil Auray Catégories d’évènement: Auray

En dédicace : Gaëlle Guevel, auteure de romans policiers. Librairie Vent de soleil, 26 juillet 2021 10:00-26 juillet 2021 12:30, Auray. Lundi 26 juillet, 10h00 Gratuit. Le roman « Vengeance verte en Finistère », aux Éditions Astoure, met en scène un tueur en série défenseur de la nature, qui terrorise la Bretagne Sud. Le roman « Vengeance verte en Finistère », aux Éditions Astoure, met en scène un tueur en série défenseur de la nature, qui terrorise la Bretagne Sud. La commissaire Johanne Rio subit une grande pression médiatique. A travers forêts et landes, Gaëlle Guével sait distiller suspense, humour et poésie. Librairie Vent de soleil 17 rue du Château, Auray 56400 Auray Morbihan lundi 26 juillet – 10h00 à 12h30

