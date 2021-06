Lille Conservatoire de Lille Lille, Nord Audition de l’ensemble vocal Conservatoire de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Conservatoire de Lille, le mardi 15 juin à 20:00

Un programme franco-allemand : **Debussy** : _Trois Chansons de Charles d’Orléans (extraits)_ **Mendelssohn** : _Trois Chants Sacrés opus 96_ **Schubert :** _Mirjams’siegesgesang_ Et des œuvres chorales de **Schumann, Hahn**… Emanuela Ducornez, soprano ; Éléonore Meens, mezzo-soprano Pierre Bourteel, piano

Entrée gratuite, réservation obligatoire

