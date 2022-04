Aubigny Vintage : Fête du Vélo Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Catégories d’évènement: Aubigny-sur-Nère

Aubigny-sur-Nère Cher Aubigny-sur-Nère Rendez-vous à 10h – Départ des Grands Jardins : défilé dans la ville destiné aux familles et enfants dans une ambiance festive Concours du plus bel équipage et concours de photos “à l’élégance” – Remise des prix à 16h30 dans les Grands Jardins autour du verre de l’amitié. Dans les Grands Jardins : exposition de photos, bourse d’échange de pièces de vélos, exposition de vélos vintage, stands vintage (vêtements, accessoires…) Parcours : Aubigny-Château de la Verrerie – départ des Grands Jardins à 14h. Restauration sur place (Menu à 15€ boisson comprise) – Réservation au 06 37 18 38 81 au plus tard le 13 mai 2022 C’est une randonnée cyclo réunissant des passionnées de la petite reine et des amateurs de tendance rétro qui roulent avec un vélo datant d’avant 1987, sans dérailleur à indexation et sans pédales automatiques. seta.mairie@aubigny-sur-nere.fr +33 2 48 81 50 07 Rendez-vous à 10h – Départ des Grands Jardins : défilé dans la ville destiné aux familles et enfants dans une ambiance festive Concours du plus bel équipage et concours de photos “à l’élégance” – Remise des prix à 16h30 dans les Grands Jardins autour du verre de l’amitié. Dans les Grands Jardins : exposition de photos, bourse d’échange de pièces de vélos, exposition de vélos vintage, stands vintage (vêtements, accessoires…) Parcours : Aubigny-Château de la Verrerie – départ des Grands Jardins à 14h. Restauration sur place (Menu à 15€ boisson comprise) – Réservation au 06 37 18 38 81 au plus tard le 13 mai 2022 SETA

