Aubignas, le dimanche 5 décembre à 10:30

Visite découverte de l’église “fortifiée” d’ **Aubignas**, accolée au château. La montée au donjon qui offre une vue panoramique en sera le point d’orgue. Un verre de l’amitié sera offert par la commune à l’issue de la visite.

Gratuit, tous publics.

