Soirée Théâtre « l’Homme semence » Aubazines, 9 juin 2023, Aubazines.

Aubazines,Corrèze

D’après l’œuvre littéraire de Violette Ailhaud, avec Béatrice Hazard, mise en scène de Christian Lascaux

Sujet: pendant le règne de Napoléon III, les femmes résistent au dictateur et, après le départ de leurs maris pour l’Algérie, essayent de trouver un moyen de le chasser.

A la salle capitulaire de l’abbaye, sans réservation

Participation libre au chapeau.

Vendredi 2023-06-09 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-09 . .

Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Based on the literary work by Violette Ailhaud, with Béatrice Hazard, directed by Christian Lascaux

Subject: During the reign of Napoleon III, women resist the dictator and, after their husbands leave for Algeria, try to find a way to oust him.

In the chapter house of the abbey, without reservation

Free participation by hat

Basada en la obra literaria de Violette Ailhaud, con Béatrice Hazard, dirigida por Christian Lascaux

Tema: Durante el reinado de Napoleón III, las mujeres se resisten al dictador y, tras la marcha de sus maridos a Argelia, intentan encontrar la manera de expulsarlo.

En la sala capitular de la abadía, sin reserva previa

Participación libre por sombrero

Nach dem literarischen Werk von Violette Ailhaud, mit Béatrice Hazard, Regie: Christian Lascaux

Thema: Während der Herrschaft von Napoleon III. widersetzen sich die Frauen dem Diktator und versuchen, nachdem ihre Männer nach Algerien gegangen sind, einen Weg zu finden, ihn zu vertreiben.

Im Kapitelsaal der Abtei, keine Reservierung erforderlich

Freie Teilnahme am Hut

Mise à jour le 2023-06-04 par OT de Beaulieu sur Dordogne