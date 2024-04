Atelier Organic Energy Yoga Uzerche, samedi 27 avril 2024.

Atelier Organic Energy Yoga Uzerche Corrèze

Exercices et postures pour la mobilité du rachis et de la cage thoracique et ainsi développer une amplitude respiratoire. Entrainement spinal. Renforcement et étirements des membres supérieurs et inférieurs, piliers de l’axe vertébral.

Sur inscription uniquement. .

Début : 2024-04-27 15:30:00

fin : 2024-04-27 18:30:00

Place de la Lunade

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine cristinasainte@orange.fr

