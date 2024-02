La Conserverie New Vostok Centre culturel La Conserverie Lubersac, samedi 27 avril 2024.

La Conserverie New Vostok Centre culturel La Conserverie Lubersac Corrèze

Le quartet « New Vostok » vous propose un voyage musical « Est-Ouest » avec des escales entre le style « New Orleans & Swing » et le répertoire d’Europe de l’est.

Côté Ouest Il reprend les grands standards « New Orleans » des années 1910 (That’s a plenty, Tiger rag, After you’ve gone, Saint Louis Blues…) ainsi que le répertoire de Sydney Bechet (Les oignons, Le marchand de poissons, Si tu vois ma mère…)

Côté Est le rayonnement géographique est plus étendu avec de la musique klezmer, russe, bulgare, des morceaux du répertoire des Balkans et des bandes originales de film (Emir Kusturica, Vladimir Cosma).

Tantôt festif, tantôt plus mélancolique, ce quartet aux multiples couleurs sonores vous fera voyager du Vieux continent aux Amériques et saura sans doute vous charmer et même peut-être vous faire danser ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:30:00

fin : 2024-04-27

Centre culturel La Conserverie Avenue du château

Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine laconserverie@lubersacpompadour.fr

L’événement La Conserverie New Vostok Lubersac a été mis à jour le 2024-02-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze