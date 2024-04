Raft n’ Chill Saint-Hilaire-Peyroux, samedi 27 avril 2024.

Raft n’ Chill Saint-Hilaire-Peyroux Corrèze

Envie de détente et de sensations fortes ? N’hésitez plus et foncez à l’aire Bonnel pour une journée unique au bord des eaux vives de la Corrèze pour une journée inoubliable à partager en famille ou entre amis ! Le rafting sera au centre de l’attention mais un programme varié vous attend tir à l’arc, vide-grenier, coin détente / lecture, jeux divers, restauration, etc. En bref, de quoi recharger les batteries et s’échauffer pour le farniente de l’été.

Descentes en rafting gratuites sur réservation Esprit Nature 07 74 59 05 00 .



2024-04-27 10:00:00

2024-04-27 17:00:00

Aire de Bonnel

Saint-Hilaire-Peyroux 19560 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

