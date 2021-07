Salles Salles Gironde, Salles Au pied de l’arbre Salles Salles Catégories d’évènement: Gironde

Salles

Au pied de l’arbre Salles, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Salles. Au pied de l’arbre 2021-07-27 18:00:00 – 2021-07-27 19:00:00

Salles Gironde Salles Dans le cadre de la programmation artistique et culturelle 2021 « Et ça re-Parc ! » Ballade contée de la compagnie Agnès et Joseph Doherty Un spectacle itinérant, des portraits qui mêlent histoires rythmées et musicales, chansons, et informations sur les espèces d’arbres rencontrées. Au pied de l’arbre est un spectacle hybride, chaque fois différent puisqu’il dépend des arbres présents sur le lieu choisi pour cette forme: parc, forêt, jardin… une forme poétique et artistique toujours réinventée qui véhicule beaucoup de savoirs tout en restant légère et digeste, afin d’être accessible aux enfants. Tout public, à partir de 6 ans Inscriptions obligatoires (jauge limitée):

Maison du Parc

05 57 71 99 99 (09h00–12h30, 13h30–17h00)

info@parc-landes-de-gascogne.fr Dans le cadre de la programmation artistique et culturelle 2021 « Et ça re-Parc ! » Ballade contée de la compagnie Agnès et Joseph Doherty Un spectacle itinérant, des portraits qui mêlent histoires rythmées et musicales, chansons, et informations sur les espèces d’arbres rencontrées. Au pied de l’arbre est un spectacle hybride, chaque fois différent puisqu’il dépend des arbres présents sur le lieu choisi pour cette forme: parc, forêt, jardin… une forme poétique et artistique toujours réinventée qui véhicule beaucoup de savoirs tout en restant légère et digeste, afin d’être accessible aux enfants. Tout public, à partir de 6 ans Inscriptions obligatoires (jauge limitée):

Maison du Parc

05 57 71 99 99 (09h00–12h30, 13h30–17h00)

info@parc-landes-de-gascogne.fr Dans le cadre de la programmation artistique et culturelle 2021 « Et ça re-Parc ! » Ballade contée de la compagnie Agnès et Joseph Doherty Un spectacle itinérant, des portraits qui mêlent histoires rythmées et musicales, chansons, et informations sur les espèces d’arbres rencontrées. Au pied de l’arbre est un spectacle hybride, chaque fois différent puisqu’il dépend des arbres présents sur le lieu choisi pour cette forme: parc, forêt, jardin… une forme poétique et artistique toujours réinventée qui véhicule beaucoup de savoirs tout en restant légère et digeste, afin d’être accessible aux enfants. Tout public, à partir de 6 ans Inscriptions obligatoires (jauge limitée):

Maison du Parc

05 57 71 99 99 (09h00–12h30, 13h30–17h00)

info@parc-landes-de-gascogne.fr dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Salles Étiquettes évènement : Autres Lieu Salles Adresse Ville Salles lieuville 44.55225#-0.87002