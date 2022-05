Au pays des roses Jardin école de la société régionale d’horticulture de Montreuil Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Au pays des roses Jardin école de la société régionale d’horticulture de Montreuil, 5 juin 2022, Montreuil. Au pays des roses

Jardin école de la société régionale d’horticulture de Montreuil, le dimanche 5 juin à 15:00

Nous celebreront la rose en cuisine avec des patisseries réalisées avec les roses du jardin et des boissons au sirop de roses, des bouquets avec les merveilleuses roses anciennes du jardin… allongée dans la prairie sous les pruniers au son du grammophone et des chanteuses des années 30…..

Entrée Libre

Une après midi dédié à la rose dans tous ses états… Jardin école de la société régionale d’horticulture de Montreuil 4 rue du Jardin-école 93100 Montreuil Montreuil Bel Air – Grands-Pêchers Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Jardin école de la société régionale d'horticulture de Montreuil Adresse 4 rue du Jardin-école 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville Jardin école de la société régionale d'horticulture de Montreuil Montreuil Departement Seine-Saint-Denis

Jardin école de la société régionale d'horticulture de Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Au pays des roses Jardin école de la société régionale d’horticulture de Montreuil 2022-06-05 was last modified: by Au pays des roses Jardin école de la société régionale d’horticulture de Montreuil Jardin école de la société régionale d'horticulture de Montreuil 5 juin 2022 Jardin école de la société régionale d'horticulture de Montreuil Montreuil Montreuil

Montreuil Seine-Saint-Denis