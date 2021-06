Cinq-Mars-la-Pile Cinq-Mars-la-Pile Cinq-Mars-la-Pile, Indre-et-Loire Au Four et au Moulin Cinq-Mars-la-Pile Cinq-Mars-la-Pile Catégories d’évènement: Cinq-Mars-la-Pile

Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, les Compagnons du Moulin de la Gouspillère sont heureux de vous accueillir lors de leur journée « Au Four et au Moulin » en tenue 1830, date du 1er moulin à farine, le dimanche 27 juin 2021 pour visiter la minoterie, avec une visite toutes les heures à partir de 10h (la dernière à 16H). Une buvette, un stand de crêpes et des expositions agrémenteront la journée. Le midi, vous pourrez vous installer sur des tables avec un baluchon-repas froid à 10€, à réserver par mail jusqu'au 22 juin (menu sur le site). A bientôt !

moulindelagouspillere@laposte.net +33 2 47 24 20 67 https://moulin-de-la-gouspillere.e-monsite.com/

