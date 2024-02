Au fil de l’eau, l’évolution des sports nautiques en Moselle Archives départementales de la Moselle Saint-Julien-lès-Metz, lundi 4 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-04 08:30

Fin : 2024-10-12 16:30

Du 4 mars au 31 octobre 2024, les Archives départementales vous présentent une exposition sur l’histoire des sports nautiques en Moselle de la fin du XIXe siècle à nos jours. 4 mars – 12 octobre 1

« Au fil de l’eau, l’évolution des sports nautiques en Moselle »

Du 4 mars au 31 octobre 2024, les Archives départementales vous présentent une exposition sur l’histoire des sports nautiques en Moselle de la fin du XIXe siècle à nos jours. Le département de la Moselle ne semble pas s’inscrire d’emblée parmi les territoires emblématiques du nautisme ou des sports aquatiques. Pourtant, la Moselle comme la Nied et la Sarre, les 3 principales rivières du département, sont des cours d’eau propices aux pratiques nautiques, tout comme les nombreux étangs et autres lieux balnéaires présents sur le département.

L’exposition présente documents manuscrits, affiches, photographies, objets et vidéos, issus des fonds des archives départementales et des services d’archives municipales ou prêtés par des collectionneurs privés et des associations et clubs sportifs mosellans.

Les différents sports nautiques – aviron, canoë-kayak, voile, natation et d’autres – sont abordés à la fois sous l’angle des pratiques et des équipements sportifs qui en témoignent, mais aussi au travers de l’histoire parfois centenaire des clubs mosellans.

ENTRÉE LIBRE

LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 16H45

SAMEDI DE 8H30 À 12H30

VISITES DE GROUPES SUR RENDEZ-VOUS

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA MOSELLE

1, allée du Château • Saint-Julien-lès-Metz

Tél. 03 87 78 05 00 • www.archives57.com

Archives départementales de la Moselle 1 allée du château 57070 Saint-Julien-lès-Metz Saint-Julien-lès-Metz 57070 Moselle