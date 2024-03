MESDAMES EN CONCERT Sarreguemines, samedi 4 mai 2024.

Samedi

La médiathèque vous propose un concert tout en douceur !

Laissez-vous charmer par les voix d’Anouck Bazantay et Juliette Cordel du groupe Mesdames ! Devant Fabrice Kieffer à l’accordéon et Olivier Herrmann à la contrebasse, deux voix de femmes s’entremêlent. Mesdames, c’est un cocktail entre de jolies mélodies et des textes à la fois drôles et sensibles.

Une pop acoustique cadencée, intimiste et colorée.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-05-04 20:00:00

fin : 2024-05-04 21:15:00

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est contact.med@agglo-sarreguemines.fr

