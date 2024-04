RENCONTRES EUROPÉENNES DE L’ARCHITECTURE ARSENAL Metz, samedi 4 mai 2024.

Les trois Maisons de l’architecture du Grand Est s’associent à nouveau pour lancer une nouvelle édition des Rencontres européennes de l’architecture les 3 et 4 mai à Metz, à l’Arsenal.

Cette année, c’est l’Irlande qui est le pays mis à l’honneur avec des invité·e·s prestigieu·x·ses comme les architectes Yvonne Farrell et Shelley McNamara de l’agence Grafton Architects, Pritzker Prize 2020.

Pour compléter l’affiche de ces rencontres, les architectes Cian Deegan et Alice Casey de l’agence Taka Architects et aussi Shane de Blacam seront à Metz pour présenter leur travail et échanger avec le public.

Cet événement est co-organisé par la Maison de l’architecture de Lorraine, la Maison européenne de l’architecture Rhin supérieur et la Maison de l’Architecture de Champagne-Ardenne

L’entrée est gratuite sur réservationTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 14:00:00

fin : 2024-05-04

ARSENAL 3 avenue Ney

Metz 57000 Moselle Grand Est

