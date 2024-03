SOIRÉE CABARET Espace Vitrac-Saint-Vincent Siersthal, samedi 4 mai 2024.

SOIRÉE CABARET Espace Vitrac-Saint-Vincent Siersthal Moselle

Samedi

Soirée cabaret avec musique celtique de Bretagne.

Dîner spectacle avec le duo Abdé et Yeldan (musique française) et le trio An Erminig (musique celtique de Bretagne), connu sur la scène internationale.

Menu hors d’œuvre ballottine de volaille, fagot de haricots, tomate provençale, gratin dauphinois) café gourmandTout public

32 EUR.

Début : 2024-05-04 19:00:00

fin : 2024-05-04 23:59:00

Espace Vitrac-Saint-Vincent 1 rue de l’Eglise

Siersthal 57410 Moselle Grand Est

