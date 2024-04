COLOR RUN rue du Musée Neufchef, samedi 4 mai 2024.

COLOR RUN rue du Musée Neufchef Moselle

Samedi

Préparez-vous à un événement sportif mais surtout festif avec une course de 6 km en forêt.

Cette année, vos efforts profiteront directement à l’Association Souffle, Jade’or la Vie dans sa lutte contre la mucoviscidose.

Après le succès de l’année dernière, la bonne humeur et la solidarité seront au rendez-vous ! Pas de chrono, juste du plaisir !

À l’arrivée, profitez d’un DJ, d’une buvette et de la restauration pour prolonger la fête.Tout public

12.99 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 09:30:00

fin : 2024-05-04

rue du Musée Site de Sainte-Neige

Neufchef 57700 Moselle Grand Est mairie@ville-hayange.fr

L'événement COLOR RUN Neufchef a été mis à jour le 2024-03-28