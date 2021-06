Pré-en-Pail-Saint-Samson L'Étinbulle Mayenne, Pré-en-Pail-Saint-Samson Au fil de la laine L’Étinbulle Pré-en-Pail-Saint-Samson Catégories d’évènement: Mayenne

Pré-en-Pail-Saint-Samson

Au fil de la laine L’Étinbulle, 27 juin 2021-27 juin 2021, Pré-en-Pail-Saint-Samson. Au fil de la laine

L’Étinbulle, le dimanche 27 juin à 14:30

De la tonte au filage, participez aux étapes de transformation manuelles. Ouverts à tous dès 3 ans. Au programme : préparation de la laine, teinture végétale, atelier feutrage et réalisation d’une fusaïole en argile.

gratuit

De la préhistoire à nos jours, remontez le fil de la laine L’Étinbulle La Mellerie, 53140 Pré-en-Pail, France Pré-en-Pail-Saint-Samson Pré-en-Pail Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T14:30:00 2021-06-27T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Pré-en-Pail-Saint-Samson Étiquettes évènement : Autres Lieu L'Étinbulle Adresse La Mellerie, 53140 Pré-en-Pail, France Ville Pré-en-Pail-Saint-Samson lieuville L'Étinbulle Pré-en-Pail-Saint-Samson