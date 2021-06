Nantes Médiathèque Lisa-Bresner Loire-Atlantique, Nantes Atlantide / Rencontre avec Souleymane Diamanka Médiathèque Lisa-Bresner Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Sur inscription Dans le cadre du festival Atlantide La tradition de l’oralité coule dans les veines du poète Souleymane Diamanka. Bordelais d’origine peul, il joue avec les mots et jongle entre les langues. En 2007, ses textes poétiques et métaphoriques font la richesse de son premier album L’Hiver Peul. Après J’écris en français dans une langue étrangère et Écrire à voix haute en co-écriture, Habitant de nulle part, originaire de partout est son troisième ouvrage. Sa poésie prêche l’oralité et, en cela, il est resté proche de la Parole des ancêtres de sa lignée peule : « J’ai été bercé par les vocalises silencieuses de mes ancêtres », rappelle-t-il, se souvenant aussitôt de la formule de sagesse que lui soufflait son propre père : « Si quelqu’un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l’eau ». Médiathèque Lisa-Bresner 23 Boulevard Emile Romanet Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes

