Richerenches

Vaucluse

Atemporelle Thimaya 2021-08-20 – 2021-08-27 Place Hugues de Bourbouton Commanderie Templière

Richerenches Vaucluse Richerenches Stéphanie Meynier s’est engagée depuis quelques années dans une recherche thérapeutique et revitalisante à travers son art. Dans cette voie, la peintre a cherché à réinventer le regard, le temps que l’on « pose » sur une toile. tourisme.richerenches@orange.fr +33 4 90 28 05 34 http://richerenches.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-20 par

