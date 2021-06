Saint-Symphorien Saint-Symphorien Deux-Sèvres, Saint-Symphorien Atemporelle – Saint-Symphorien, Crespé et Buffageasse Saint-Symphorien Saint-Symphorien Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Symphorien

Atemporelle – Saint-Symphorien, Crespé et Buffageasse Saint-Symphorien, 27 juin 2021-27 juin 2021, Saint-Symphorien. Atemporelle – Saint-Symphorien, Crespé et Buffageasse 2021-06-27 15:30:00 – 2021-06-27 17:00:00

Saint-Symphorien Deux-Sèvres Le circuit pédestre propose une redécouverte du petit patrimoine de ces deux villages du Marais poitevin où le frêne est l’arbre emblématique. Le sculpteur sur bois, M. Paillé présentera ses créations à l’issue du parcours.

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Symphorien Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Symphorien Adresse Ville Saint-Symphorien lieuville 46.26424#-0.49235