Arc-et-Senans Doubs EUR 9.5 La Saline est un espace naturel dit « sensible » : mais qu’est-ce que cela signifie ? Qui se cache sous les toits, entre les branches des arbres ou sous les feuilles mortes des jardins ? Cette chasse au trésor permettra aux enfants de découvrir la faune qui vit, chasse ou niche dans l’enceinte de la Saline Royale et de les sensibiliser à l’impact de l’activité humaine sur une faune menacée. Pour les enfants de 6 à 12 ans Animation suivi d’un goûter. les enfants doivent être accompagnés obligatoirement d’un adulte sur l’activité. visites@salineroyale.com +33 3 81 54 45 45 https://www.salineroyale.com/ateliers-mediation/ La Saline est un espace naturel dit « sensible » : mais qu’est-ce que cela signifie ? Qui se cache sous les toits, entre les branches des arbres ou sous les feuilles mortes des jardins ? Cette chasse au trésor permettra aux enfants de découvrir la faune qui vit, chasse ou niche dans l’enceinte de la Saline Royale et de les sensibiliser à l’impact de l’activité humaine sur une faune menacée. Pour les enfants de 6 à 12 ans Animation suivi d’un goûter. les enfants doivent être accompagnés obligatoirement d’un adulte sur l’activité. Saline royale Grande rue Arc-et-Senans

