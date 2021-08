Ateliers pédagogiques sur les objets ou portraits de pouvoir Micro-Folie du Pays Foyen, 17 septembre 2021, Sainte-Foy-la-Grande.

Ateliers pédagogiques sur les objets ou portraits de pouvoir

le vendredi 17 septembre à Micro-Folie du Pays Foyen

### L’objectif est de proposer aux participants des activités autour de reproductions de créations artistiques de très grande qualité, de toutes époques et de toutes cultures. Autant de facteurs qui permettent de découvrir et d’apprendre par le jeu. Chaque mallette traite d’un seul sujet et en organise la découverte en ateliers, sollicitant plusieurs formes d’intelligences: suscitant curiosité et émotions. Un jeu de l’oie autour du patrimoine girondin sera aussi proposé : une manière ludique de voyager dans le temps et dans l’espace pour découvrir les principales pépites du département en 90 images…

Gratuit. Sur réservation.

L’objectif est de proposer aux participants des activités autour de reproductions de créations artistiques de très grande qualité, de toutes époques et de toutes cultures.

Micro-Folie du Pays Foyen 102, Rue de la République 33220 Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:30:00 2021-09-17T12:30:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T17:00:00