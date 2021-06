Fayl-Billot Médiathèque Au Gré des Vans Fayl-Billot, Haute-Marne Ateliers Parfums Médiathèque Au Gré des Vans Fayl-Billot Catégories d’évènement: Fayl-Billot

Présentation de plantes à parfums, techniques d’extraction végétales, expériences olfactives, création d’un parfum d’ambiance personnalisé. En partenariat avec l’association Naturailes – Inscription obligatoire, places limitées. Respect des consignes sanitaires et port du masque obligatoire.

participation individuelle de 5€ à régler le jour de l’atelier à l’animatrice

Atelier autour des plantes à parfums Médiathèque Au Gré des Vans 4 place de la mairie 52500 FAYL BILLOT Fayl-Billot Haute-Marne

2021-06-19T09:30:00 2021-06-19T12:00:00

