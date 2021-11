Ateliers Noël zéro déchets Monein, 28 novembre 2021, Monein.

Ateliers Noël zéro déchets Quartier Loupien Le Moulin Bouge Monein

2021-11-28 – 2021-11-28 Quartier Loupien Le Moulin Bouge

Monein Pyrénées-Atlantiques

EUR 10 20 Espace créatif

10h – 11h30 : Toi-même tu fais ton baume à lèvres – Farrah de Vrac & Go

Fabrication d’un baume à lèvres teinté nourissant. Matériel et matière première fournis.

Chaque participant repartira avec son baume à lèvres.

11h30 – 12h30

14h – 15h30 : Atelier ETF (gestion émotionelle) | Virginie

Apprendre à se débarrasser d’un sentiment négatif ou d’une émotion qui ne s’apaise pas.

10h – 12h : Fabrication de savon saponifié à froid | Laura

Fabrication de 200 g de savon saponifié à froid. Matériel et matière première fournis.

Chaque participant repartira avec son savon fabriqué à l’atelier.

14h – 14h30 : Bombe de bain | Cyrielle, Perielle essentielle

Fabrication d’une bombe de bain effervescente parfumée. Matériel et matière première fournis.

Chaque participant repartira avec 2 bombes de bain.

Espace créatif

10h – 11h30 : Toi-même tu fais ton baume à lèvres – Farrah de Vrac & Go

Fabrication d’un baume à lèvres teinté nourissant. Matériel et matière première fournis.

Chaque participant repartira avec son baume à lèvres.

11h30 – 12h30

14h – 15h30 : Atelier ETF (gestion émotionelle) | Virginie

Apprendre à se débarrasser d’un sentiment négatif ou d’une émotion qui ne s’apaise pas.

10h – 12h : Fabrication de savon saponifié à froid | Laura

Fabrication de 200 g de savon saponifié à froid. Matériel et matière première fournis.

Chaque participant repartira avec son savon fabriqué à l’atelier.

14h – 14h30 : Bombe de bain | Cyrielle, Perielle essentielle

Fabrication d’une bombe de bain effervescente parfumée. Matériel et matière première fournis.

Chaque participant repartira avec 2 bombes de bain.

+33 7 66 39 90 28

Espace créatif

10h – 11h30 : Toi-même tu fais ton baume à lèvres – Farrah de Vrac & Go

Fabrication d’un baume à lèvres teinté nourissant. Matériel et matière première fournis.

Chaque participant repartira avec son baume à lèvres.

11h30 – 12h30

14h – 15h30 : Atelier ETF (gestion émotionelle) | Virginie

Apprendre à se débarrasser d’un sentiment négatif ou d’une émotion qui ne s’apaise pas.

10h – 12h : Fabrication de savon saponifié à froid | Laura

Fabrication de 200 g de savon saponifié à froid. Matériel et matière première fournis.

Chaque participant repartira avec son savon fabriqué à l’atelier.

14h – 14h30 : Bombe de bain | Cyrielle, Perielle essentielle

Fabrication d’une bombe de bain effervescente parfumée. Matériel et matière première fournis.

Chaque participant repartira avec 2 bombes de bain.

Moulin Bouge

Quartier Loupien Le Moulin Bouge Monein

dernière mise à jour : 2021-11-18 par