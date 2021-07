Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes Ateliers Mobilité Santé Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Ateliers Mobilité Santé 2021-09-23 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-21 12:00:00 12:00:00 dans différents lieux de Tarbes

Wimoov propose aux personnes de + de 60 ans un parcours « Mobilité Santé » tous les mardis et jeudis matins du 23 septembre au 21 octobre, à Tarbes. L'objectif de ces ateliers consiste à :

– Apprendre à utiliser le réseau urbain pour aller faire ses courses (visites de producteurs locaux)

– Redécouvrir la marche comme mode actif de déplacement, afin de maintenir sa forme physique

– S’initier à la diététique, pour manger sainement (repas réalisé en fin de parcours)

– Se former aux outils numériques pour optimiser ses déplacements L’inscription et la participation aux 10 séances est obligatoire.

Le repas, les visites et déplacements sont entièrement pris en charge par notre partenaire (Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie des Hautes Pyrénées). alice.lorenzi@wimoov.org +33 6 47 25 75 23

