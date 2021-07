Nantes La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Loire-Atlantique, Nantes Ateliers mobiles ZD MACAPI La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), le jeudi 29 juillet à 10:00

Sandra de MACAPI viendra initier les enfants du centre socio-culturel de Félix Thomas à la récupération ! Des mobiles seront créés à partir d’objets de récupération. Sandra est animatrice d’ateliers créatifs et ludiques basés sur la sensibilisation au recyclage, au développement durable, à l’écologie. Le CSC de Felix Thomas travaille tout au long de l’année sur le zéro déchet et souhaite approfondir leur démarche cet été.

atelier privé

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) 5 rue Fénelon, 44000 Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T12:00:00

