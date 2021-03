Chantepie Atrium Chantepie Ateliers « Jobs d’été » #1 Atrium Chantepie Catégorie d’évènement: Chantepie

En raison de la situation sanitaire, le Forum jobs d’été ne pourra pas avoir lieu dans sa forme traditionnelle. Plutôt qu’une annulation pure et simple, Chantepie a décidé de réinventer ce Forum pour continuer à accompagner les jeunes dans leurs recherches d’emploi ou de formation. Une mission plus que jamais d’actualité. Ainsi, tout au long du printemps différents rendez-vous ponctuels seront proposés. ### #1 – Mercredi 14 avril de 16h à 18h à l’Atrium * Formation Bafa : rencontre avec Anaïs du GPAS ;

* Mission argent de poche ;

* Atelier rédaction CV et lettre de motivation. **Inscription recommandée.** **Contact :** Clémentine Boulet : [[secteur.jeunesse@ville-chantepie.fr](mailto:secteur.jeunesse@ville-chantepie.fr)](mailto:secteur.jeunesse@ville-chantepie.fr) – 02 99 41 60 78

Gratuit – Entrée libre

