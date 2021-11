Ateliers jeune public, décembre 2021 Le Pavillon, 1 décembre 2021, Caen.

**Mercredi 1 décembre, 14h-15h30** **Atelier Jeune Public | Collage imaginaire – Ma fenêtre s’éveille** Que se passe-t-il derrière les fenêtres des habitants ? Que font ceux qui vivent aux différents étages d’un immeuble ? Viens dessiner, couper, coller et inventer pour imaginer la vie dans une barre d’immeuble aux travers des fenêtres de chacun. _À partir de 7 ans. Inscription sur Hello Asso >_ [_[https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/atelier-jeune-public-collage-imaginaire-ma-fenetre-s-eveille-mer-1-12](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/atelier-jeune-public-collage-imaginaire-ma-fenetre-s-eveille-mer-1-12)_](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/atelier-jeune-public-collage-imaginaire-ma-fenetre-s-eveille-mer-1-12) **Mercredi 8 décembre, 14h-15h30** **Balade urbaine | Les enfants guident les grands sur la presqu’île** Guide-moi dans la presqu’île ! Grâce à un plan ludique, viens te repérer et guider le groupe à travers un parcours de découverte de la presqu’île et tous ses recoins. _À partir de 7 ans (les parents peuvent accompagner)._ _Inscription sur Hello Asso >_ [_[https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/balade-les-enfants-guident-les-grands-sur-la-presqu-ile-mer-8-12](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/balade-les-enfants-guident-les-grands-sur-la-presqu-ile-mer-8-12)_](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/balade-les-enfants-guident-les-grands-sur-la-presqu-ile-mer-8-12) **Mercredi 15 décembre, 14h-15h30** **Visite-jeu dans l’exposition + atelier maquette Transformation !!!** Viens visiter et jouer aux ressemblances / différences entre les deux bâtiments présentés dans l’exposition du moment « Transformer à grande échelle, nouveau défi de la durabilité.Bordeaux, Amsterdam. » Puis réalise une petite maquette origami customisée d’un immeuble ! _À partir de 6 ans. Inscription sur Hello Asso >_ [_[https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mer-15-12-transformation-visite-jeu-expo-maquette](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mer-15-12-transformation-visite-jeu-expo-maquette)_](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mer-15-12-transformation-visite-jeu-expo-maquette) **Mercredi 22 décembre, 10h30-11h30** **& Mercredi 29 décembre, 10h30-11h30** **Atelier pour le petits | Découpe / collage « où j’habite en couleurs »** Où habites-tu ? Un appartement ? Une maison à toiture plate ? Un pavillon ? Une maison ancienne ? À partir de papiers de couleurs et de gommettes, viens représenter ton lieu de vie aux mille couleurs ! _De 4 à 7 ans. Inscription pour le 22/12 sur Hello Asso >_ [_[https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/atelier-petits-decoupe-collage-ou-j-habite-en-couleurs-mer-22-12](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/atelier-petits-decoupe-collage-ou-j-habite-en-couleurs-mer-22-12)_](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/atelier-petits-decoupe-collage-ou-j-habite-en-couleurs-mer-22-12) _// Inscription pour le 29/12 sur Hello Asso >_ [_[https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/atelier-petits-decoupe-collage-ou-j-habite-en-couleurs-mer-29-12](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/atelier-petits-decoupe-collage-ou-j-habite-en-couleurs-mer-29-12)_](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/atelier-petits-decoupe-collage-ou-j-habite-en-couleurs-mer-29-12) **Mercredi 22 décembre, 14h -15h30** **& Mercredi 29 décembre, 14h-15h30** **Atelier Maquette | Les enfants construisent la ville** Viens construire la ville dont tu rêves dans une maquette géante. Sur, ou sous l’eau, à la montagne, dans les airs, cette ville de carton aux 1000 facettes continue d’évoluer grâce à toi ! _De 5 à 12 ans. Inscription pour le 22/12 sur Hello Asso >_ [_[https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/atelier-maquette-les-enfants-construisent-la-ville-mer-22-12-1](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/atelier-maquette-les-enfants-construisent-la-ville-mer-22-12-1)_](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/atelier-maquette-les-enfants-construisent-la-ville-mer-22-12-1) _// Inscription pour le 29/12 sur Hello Asso >_ [_[https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/atelier-maquette-les-enfants-construisent-la-ville-mer-29-12](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/atelier-maquette-les-enfants-construisent-la-ville-mer-29-12)_](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/atelier-maquette-les-enfants-construisent-la-ville-mer-29-12) **Lundi 27 décembre 2021, 14h-15h30** **Atelier Jeune Public | Dessin Géant / Maquette | Sauve ton immeuble !** Un immeuble trop ancien a besoin d’être réparé et transformé de toute urgence ! Viens jouer les apprentis architectes et rénove le bâtiment à la mode d’aujourd’hui. À partir de dessins empilables, chaque enfant contribue à réinventer un étage de l’immeuble et ses alentours. _À partir de 7 ans. Inscription sur Hello Asso >_ [_[https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/atelier-jeune-public-sauve-ton-immeuble-lun-27-12](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/atelier-jeune-public-sauve-ton-immeuble-lun-27-12)_](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/atelier-jeune-public-sauve-ton-immeuble-lun-27-12) **Mardi 28 décembre 2021, 14h-15h30** **Atelier Jeune Public | Collage imaginaire – Ma fenêtre s’éveille** Que se passe-t-il derrière les fenêtres des habitants ? Que font ceux qui vivent aux différents étages d’un immeuble ? Viens dessiner, couper, coller et inventer pour imaginer la vie dans une barre d’immeuble aux travers des fenêtres de chacun. _À partir de 7 ans. Inscription sur Hello Asso >_ [_[https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/atelier-jeune-public-collage-imaginaire-ma-fenetre-s-eveille-mar-28-12](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/atelier-jeune-public-collage-imaginaire-ma-fenetre-s-eveille-mar-28-12)_](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/atelier-jeune-public-collage-imaginaire-ma-fenetre-s-eveille-mar-28-12) **INFOS PRATIQUES** **Tarifs :** 5€ / 3€ (adhérent 2021 au Pavillon) **Renseignements :** inscription@lepavillon-caen.com ou 02.31.83.79.29

Le Pavillon 10 quai François Mitterrand Caen Caen Port Calvados



