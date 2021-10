[Ateliers] Il s’en passe en Normandie L’Ilot (médiathèque,RAM…), 27 octobre 2021, Isigny-le-Buat.

[Ateliers] Il s’en passe en Normandie

du mercredi 27 octobre au vendredi 12 novembre à L’Ilot (médiathèque, RAM…)

**Mashup table** Une table et des cartes représentant deshéros de contes, princes, princesses, loups, sorcières, la réalisation d’un conte en vidéo devient un jeu d’enfant. _Mercredi 27 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h30_ _Public 7/9 ans | Sur inscription | E n collaboration avec l’EPN mobile_ **”Bruicolages” – Atelier parents/enfants** Avec le musicien Emmanuel Ricard. A partir d’élèments naturels et d’instruments nés de matériaux de récupération, parents et jeunes enfants partent à la découverte des sons. _Mercredi 3 novembre de 10h à 11h_ _Public 6 mois/5ans | Sur inscription_ **”Bruicolages” – A la découverte des sons** A partir de divers objets et de différents instruments, les enfants sont invités à créer une marelle sonore. Les parents sont invités à participer. _Mercredi 3 novembre de 14h à 15h et 15h30 à 16h30_ _A partir de 5 ans | Sur inscription_ **Papilles et saveurs** En cuisine avec Odile Marqué, des recettes et des mets de Normandie (plat et dessert) _Samedi 13 novembre de 14h à 16h30_ _A partir de 9 ans | Sur inscription_

La médiathèque propose plusieurs ateliers…

L’Ilot (médiathèque,RAM…) 2 place de la Mairie 50540 Isigny-le-Buat Isigny-le-Buat Manche



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T12:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T16:30:00;2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T11:00:00;2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T15:00:00;2021-11-03T15:30:00 2021-11-03T16:30:00;2021-11-12T14:00:00 2021-11-12T16:30:00