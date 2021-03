Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne, Tourouvre au Perche Ateliers du patrimoine : Les chapeaux « Belle-époque » Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche Orne Tourouvre au Perche Au début du XX ème siècle, le chapeau était un accessoire important. Cet atelier va permettre à l'enfant de faire un chapeau haut de forme ou à large bord que portaient les élégantes en 1900. Cet accessoire nous permettra de nous replonger dans une époque lointaine et de la découvrir de façon ludique.

infos.museales@gmail.com +33 2 33 25 55 55 https://www.musealesdetourouvre.fr/

Détails Catégories d’évènement: Orne, Tourouvre au Perche Autres Lieu Tourouvre au Perche Adresse Ville Tourouvre au Perche