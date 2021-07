Grandpuits-Bailly-Carrois Salle polyvalente Grandpuits-Bailly-Carrois, Seine-et-Marne Ateliers du Cirque Ovale Salle polyvalente Grandpuits-Bailly-Carrois Catégories d’évènement: Grandpuits-Bailly-Carrois

Les 26 et 27 juillet, la compagnie du Cirque Ovale accueillera les accueils de loisirs du territoire pour des ateliers d’initiation aux arts du cirque : la jonglerie, l’équilibre sur matériel, l’acrobatie, l’aérien et les techniques d’expression. La compagnie s’adapte aux enfants de tout âge. Pour les grands et adolescents, elle propose les « cordes volantes », initiation aux acrobaties aériennes. La journée du 28 juillet sera ouverte au tout public. Sur réservation, les familles pourront inscrire leurs enfants aux ateliers de 10h à 11h30 et de 13h30 à 15h (gratuit). Le 28 juillet à 20h, un spectacle tout public sur réservation (gratuit) mettra fin à trois journées de résidence.

Ateliers du 28 juillet : gratuite, dans la limite de 40 enfants par session (10h / 13h30). Inscription au spectacle du 28 juillet : gratuite, dans la limite de 150 places

Découverte des arts circassiens sous la forme d’ateliers ouverts au public Salle polyvalente Rue de la Vallée aux Prieurs 77220 Grandpuits-Bailly-Carrois Grandpuits-Bailly-Carrois Grandpuits Seine-et-Marne

