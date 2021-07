Ateliers des minis Moliets-et-Maa, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Moliets-et-Maa.

12 12 EUR Girls and boys propose des ateliers à vos enfants tous les matins de 8h30 à 13h, du lundi au vendredi.

Des ateliers pour les enfants de 3 à 11 ans, activités manuelles en fonction du thème de la semaine, jeux, chants, le tout dans un espace de 80m2 intérieur et extérieur.

2 formules possibles, 3h ou 4h, selon vos besoins et vos envies.

+33 6 83 08 24 31

Girls and Boys

