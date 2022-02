Ateliers d’écritures Culan, 3 décembre 2022, Culan.

Ateliers d’écritures Culan

2022-12-03 10:00:00 – 2022-12-03 12:00:00

Culan Cher

Venez découvrir les propositions d’écritures diverses et variés de Suzanne. Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous les âges. Toutes les nouvelles plumes sont les bienvenues, pas besoin d’être écrivain d’ailleurs, simplement l’envie d’écrire est suffisante. Atelier ludique et thématique pour explorer de la mémoire à l’imaginaire. L’écriture peut être individuelle ou collective. On s’amuse avec les mots, le fou rire est souvent au rendez-vous! de 10h à 12h, inscription : suzanne.granget@orange.fr

