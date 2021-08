Ateliers d’écriture créative Maison des Associations, 28 septembre 2021, Ramonville-Saint-Agne.

Ateliers d’écriture créative

Maison des Associations, le mardi 28 septembre à 20:00

Ces ateliers s’adressent à celles et ceux qui écrivent déjà et veulent aller ailleurs. À celles et ceux qui n’écrivent pas mais voudraient se lancer. **Dates à retenir** * 14 et 28 septembre * 12 et 26 octobre * 9 et 23 novembre **Tarif** 10 € par séance

Sur inscription

Les ateliers d’écriture créative sont des espaces d’expérimentations et d’échanges. Ici les mots réveillent, révèlent et étonnent.

Maison des Associations 14 chemin Pouciquot 31520 Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne



