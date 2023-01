Ateliers decouverte des plantes comestibles et medicinales Saint-Priest-les-Fougères Saint-Priest-les-Fougères Saint-Priest-les-Fougères Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Priest-les-Fougères

Ateliers decouverte des plantes comestibles et medicinales Saint-Priest-les-Fougères, 28 janvier 2023, Saint-Priest-les-Fougères Saint-Priest-les-Fougères. Ateliers decouverte des plantes comestibles et medicinales Saint-Priest-les-Fougères Dordogne

2023-01-28 – 2023-01-28 Saint-Priest-les-Fougères

Dordogne Saint-Priest-les-Fougères Découverte des plantes de saisons et d’une plante plus

particulièrement, atelier de préparation autour de cette plante Découverte des plantes de saisons et d’une plante plus

particulièrement, atelier de préparation autour de cette plante +33 6 77 54 10 63 L’eau qui bruit Muriel PHILIP

Saint-Priest-les-Fougères

dernière mise à jour : 2022-12-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Priest-les-Fougères Autres Lieu Saint-Priest-les-Fougères Adresse Saint-Priest-les-Fougères Dordogne Ville Saint-Priest-les-Fougères Saint-Priest-les-Fougères lieuville Saint-Priest-les-Fougères Departement Dordogne

Saint-Priest-les-Fougères Saint-Priest-les-Fougères Saint-Priest-les-Fougères Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-priest-les-fougeres-saint-priest-les-fougeres/

Ateliers decouverte des plantes comestibles et medicinales Saint-Priest-les-Fougères 2023-01-28 was last modified: by Ateliers decouverte des plantes comestibles et medicinales Saint-Priest-les-Fougères Saint-Priest-les-Fougères 28 janvier 2023 Dordogne Saint-Priest-les-Fougères Saint-Priest-les-Fougères Dordogne

Saint-Priest-les-Fougères Saint-Priest-les-Fougères Dordogne