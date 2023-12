Cercle des P’tits lecteurs à La Roche-Chalais La Roche-Chalais Catégories d’Évènement: Dordogne

LA ROCHE CHALAIS Cercle des P’tits lecteurs à La Roche-Chalais La Roche-Chalais, 7 février 2024, La Roche-Chalais. La Roche-Chalais Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 10:00:00

fin : 2024-02-07 Bibliothèque, rue de l’Apre-Côte

Cercle des P’tits Lecteurs à 10h (livres jeunesse, jeux de mots, jeux d’écriture). À partir de 7 ans.

Gratuit. Contact 05.53.90.67.90 – mediatheque@larochechalais.fr.

