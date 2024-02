Conférence UTL PIERRE DE BOURDEILLE, ABBÉ DE BRANTOME, CELUI QUI FIT -HONNEUR AUX DAMES Salle Pierre DENOIX Sarlat-la-Canéda, mercredi 15 mai 2024.

Conférence UTL PIERRE DE BOURDEILLE, ABBÉ DE BRANTOME, CELUI QUI FIT -HONNEUR AUX DAMES Salle Pierre DENOIX Sarlat-la-Canéda Dordogne

présentée par Anne-Marie COCULA-VAILLÈRES, historienne, professeure d’université

À force d’échecs en cascade, Pierre de Bourdeille, cadet d’une famille noble et néanmoins abbé commendataire de la vénérable abbaye de Brantôme, ne fut qu’un chevalier sans gloire, plongé dans la période sanglante des guerres de religion de la seconde moitié du XVI siècle. Cependant il eut la chance de vivre à la cour des derniers rois Valois où il fréquenta les plus grands personnages de l’Histoire et tout particulièrement les reines Marie Stuart, Catherine de Médicis et Marguerite de Valois dont il fut très proche. Une chute de cheval le contraignit à la retraite. Dès lors, fort de tous ces secrets, tant d’État que d’alcôve, Brantôme se consacra, pendant 30ans, à une œuvre de mémorialiste monumentale et originale puisqu’il accorda aux Dames une place éminente, équivalente à celle des hommes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 15:00:00

fin : 2024-05-15

Salle Pierre DENOIX Le Colombier

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

