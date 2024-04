Atelier numérique Cubetto Lalinde, mercredi 15 mai 2024.

Atelier numérique Cubetto Lalinde Dordogne

Cubetto, ou la méthode Montessori appliquée à l’apprentissage de la programmation. Conçu pour les enfants de 3 ans et plus, ce robot robuste leur permettra tout en jouant et en inventant des histoires, de développer leur pensée computationnelle, et de manipuler des concepts comme les algorithmes, le débogage et même les fonctions.

Le robot éducatif Cubetto est le compagnon idéal pour une introduction aux fondamentaux de la programmation.

Dans son utilisation du robot Cubetto, l’enfant sera amené à travailler plusieurs compétences, comme l’analyse spatiale (dessiner mentalement les chemins que devra emprunter Cubetto pour atteindre ses objectifs) et de planification (le robot ne se contrôle pas en temps réel, mais suit une chaîne de commandes qui doit être anticipée).

10h-11h 4 à 6 ans

14h-15h 7 ans et +

15h30-16h30 tout public

Nous vous attendons nombreux !

Places limitées. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15

fin : 2024-05-15

Médiathèque municipale

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mediatheque@ville-lalinde.fr

