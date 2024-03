Printemps de la biodiversité Visite guidée des étangs de valojoulx Étangs Le Turançon Valojoulx, mercredi 15 mai 2024.

La fédération de pêche de la Dordogne vous propose de venir découvrir la faune et la flore des étangs de Valojoulx. Libellules, grenouilles, tortues et leur habitat naturel n’auront plus de secret pour vous !

Places limitées, réservation obligatoire.

Deux créneaux de visite sont proposés de 14h00 à 14h45 ou de 15h00 à 15h45.

Places limitées, réservation obligatoire.

Début : 2024-05-15 14:00:00

fin : 2024-05-15 14:45:00

Étangs Le Turançon Chemin des étangs

Valojoulx 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@cc-vh.fr

