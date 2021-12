Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Ateliers découverte des métiers du bâtiment Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Mairie de Colomiers, le mercredi 15 décembre à 14:00

Au cours de cet atelier, encadré par des formateurs, les candidats et leur familles pourront obtenir des informations sur les différents parcours de formations proposés : * CAP maçon, * TP couvreur-zingueur, * BP couvreur * TP conducteur de travaux, * TP BIM Modeleur, * Bac pro technicien du bâtiment option assistant d’architecte, * BTS systèmes constructifs bois et habitat. Au programme : séance d’information en petits groupes, visite des ateliers et accompagnement personnalisé par des conseillers en formation. **+ d’infos : 05 62 47 41 77** > Pour prendre rendez-vous, cliquer [ici](https://fcn75.ymag.cloud/index.php/preinscription) Horaires ——– 14h-16h **Détails sur le lieu**: EcoCampus des Compagnons du Tour de France Occitanie – 10 rue Agricol Perdiguier à Plaisance du Touch Accès direct en bus depuis la gare SNCF de Colomiers. Ligne 55, arrêt : Agricol Perdiguier. EcoCampus des Compagnons du Tour de France Occitanie – 10 rue Agricol Perdiguier à Plaisance du Touch Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

