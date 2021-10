Villenave-d'Ornon Médiathèque d'Ornon Gironde, Villenave d'Ornon Ateliers d’éciture avec Olivia Lancelot Médiathèque d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Ateliers d’éciture avec Olivia Lancelot Médiathèque d’Ornon, 20 novembre 2021, Villenave-d'Ornon. Ateliers d’éciture avec Olivia Lancelot

du samedi 20 novembre au samedi 27 novembre à Médiathèque d’Ornon

Olivia Lancelot est comédienne, chanteuse et directrice artistique de la Cie de la Moisson. ——————————————————————————————- ### Elle aime faire partager sa passion des mots et animera deux ateliers d’écriture les 20 et 27 novembre. Le principe de l’atelier : « Se sentir libre, respecter la parole de l’autre, entrer dans l’histoire de l’autre…

Gratuit sur inscription

Pour les passionnés des mots Médiathèque d’Ornon 46 Rue Jean-Jacques Rousseau, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T12:00:00;2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Médiathèque d'Ornon Adresse 46 Rue Jean-Jacques Rousseau, 33140 Villenave-d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville Médiathèque d'Ornon Villenave-d'Ornon